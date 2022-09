Castellammare di Stabia stasera l'ultima celebrazione di Don Antonino D'Esposito Il parroco lascia la Cattedrale stabiese per andare a guidare la Parrocchia di San Michele a Piano

Stasera nella cattedrale alle ore 18 il parroco Don Antonino D'Esposito celebrerà l'ultima messa di saluto ai parrocchiani perchè da domani assumerà formalmente la guida della Parrocchia di San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento. Un commiato dalla comunità parrocchiale stabiese, quello di Don D'Esposito, che è dispiaciuta per il trasferimento del pèarroco col quale si era instaurato un saldo legame.

Sono attesi numerosi in fedeli in Cattedrale per augurare al sacerdote di proseguire la sua missione nella città di Piano di Sorrento, tornando anche nella terra dove don D'Esposito è nato.

Contestualmente l'ormai ex amministratore parrocchiale della San Michele Arcangelo a Piano di Sorrento, don Pasquale Irolla, si insedierà alla guida della parrocchia di Capri dopo aver svolto per 16 anni il suo ministero nella città nativa e dove si sono svolte diverse celebrazioni di saluto da parte dei parrocchiani e delle congregazioni locali.

Inizia un percorso nuovo in entrambe queste realtà della costiera dove le collaudate esperienze maturate dai due sacerdoti sapranno certamente affermare il valore delle scelte operate dal Vescoco della diocesi, Mons Francesco Alfano, che accompagnerà i due parroci nel loro nuovo incarico.