Torre del Greco, evade dai domiciliari per occultare la droga: arrestato Nei guai un 43enne accusato di detenzione, spaccio di droga ed evasione

Gli agenti del commissariato di Torre del Greco, hanno notato un via vai dall’appartamento di un uomo, attualmente sottoposto agli arresti domiciliari per reati in materia di stupefacenti.

Poco dopo, i poliziotti hanno visto l’uomo uscire di casa e, dopo aver percorso il ballatoio, raggiungere un’abitazione disabitata poco distante e nascondere qualcosa dietro una zanzariera divelta per poi rientrare, infine, nel proprio appartamento.

Gli operatori lo hanno controllato ed hanno rinvenuto, dietro la zanzariera, un involucro contenente circa 23 grammi di cocaina, mentre nel suo appartamento hanno trovato circa 16 grammi di mannitolo e 535 euro.

Si tratta di un 43enne di Torre del Greco, arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente ed evasione.