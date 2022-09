Scambiati per ladri e uccisi, l'omicida: "Ho sentito un lamento, ho avuto paura" In aula il 54enne Vincenzo Palumbo, sotto processo a Napoli per duplice omicidio volontario

di Pierluigi Melillo

Tullio Pagliaro e Giuseppe Fusella, i due ragazzi di Portici, vennero uccisi a colpi di pistola nella vicina Ercolano la notte tra il 28 e 29 ottobre 2021