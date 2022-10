Ischia: brown sugar sbarca sull'isola ma non è la canzone dei Rolling Stones I carabinieri arrestano una 25enne con eroina color caramello

Le vie della droga sono…finite. Anche quelle che corrono sulle onde del golfo napoletano.

Siamo nel porto di Ischia e i carabinieri della locale aliquota operativa monitorano gli sbarchi. Sanno che molti stupefacenti arrivano dalla terraferma, confondendosi nelle tasche, negli zaini e nelle borse di insospettabili viaggiatori. Questa volta nelle maglie dei controlli è finita una donna del '97. C. C., ischitana di ritorno sull’isola con un traghetto proveniente dal capoluogo partenopeo.

Adosso un ovulo contenente 21 grammi di eroina del tipo “Brown sugar". Non un carico per uso e consumo personale ma una quantità sufficiente per confezionare e smerciare oltre 20 dosi.

La donna è stata arrestata per detenzione di droga a fini di spaccio poi sottoposta ai domiciliari. E’ in attesa di giudizio.