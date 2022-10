Castellammare di Stabia: via Acton resta chiusa a tempo indeterminato Divieto di transito per auto e persone ad eccezione dei residenti e dei mezzi di soccorso

Resta chiusa a termpo indeterminato la Strada Provinciale 6 - Via Acton - al traffico veicolare e pedonale. La decisione è stata assunta dal dirigente della Città Metropolitana di Napoli sulla base di una relazione redatta dalla Direzione Tecnica Strade che ha rilevato una situazione di pericolo causata dalla caduta di materiale roccioso e di porzioni di parapetto sulla strada.

E'stata quindi disposta la chiusura della strada nel tratto di competenza della Città Metropolitana che va dall'incrocio con salita Pozzano fino all'incrocio con la ex SS 145 per una lunghezza di circa 1,121 metri.

Possono accedere soltanto i residenti ed eventuali mezzi di soccorso.

L'arteria stradale potrà essere riaperta al transito soltanto dopo che l'Agenzia del Demanio avrà certificato l'avvenuta messa in sicurezza a seguito dell'eliminato pericolo della parete rocciosa.

Toccherà alla Polizia Municipale effettuare i controlli sul tratto di strada interdetto al transito per sanzionare gli automobilisti non residenti che, in deroga alle disposizioni, dovessero transitare su Via Acton.

Si prospettano tempi lunghi per la realizzazione dell'intervento di messa in sicurezza dell'area interessata all'interdizione al transito, circostanza che inevitabilmente implementerà il traffico nell'area portuale e del centro della città.