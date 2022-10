Bonifica ambientale del Parco verde a Caivano: la lotta paga L'intervento in una delle più grandi piazze di spaccio d’Italia

Bonifica ambientale del Parco verde di Caivano, una delle più grandi piazze di spaccio d’Italia. Da stamattina è in corso lo sgombero di materiale di risulta, piante, immondizia di una grossa aiuola di circa 600 metri quadrati, diventata una discarica e in disponibilità del suocero del boss Ciccarelli.

L'intervento è stato predisposto dal comune di Caivano

"Non possiamo che essere favorevoli a ogni azione di bonifica e riqualificazione nel parco verde di Caivano. La costanza e la determinazione di questi interventi sono fondamentali per far capire ai cittadini che lo Stato non li ha abbandonati nelle mani di criminali, boss e spacciatori" dichiara il consigliere regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.