Arrestato rapinatore mascherato della coppietta: in cella per 20 euro Il giovanissimo aveva ottenuto un magro bottino

Per soli venti euro è finito in cella, dove ha trascorso la notte. 18 anni compiuti qualche mese fa, incensurato fino a ieri, armato e mascherato il giovane è entrato in azione per rapinare una coppia di ragazzi appartata in auto a Quarto. Ma la rapina non ha dato i frutti sperati e oltre a finire nei guai ha rimediato solo venti euro.

La ricostruzione

Secondo quanto accertato dai militari il 18enne con maschera veneziana calzata sul viso ha spaccato il vetro della coppia. Ma il bottino è stato misero, appena 20 euro. Il 18enne è fuggito, buttando via la pistola e saltando in auto. Le vittime lo hanno inseguito e hanno chiamato 112.

L'arresto

I carabinieri della tenenza di Quarto lo hanno arrestato quando, a borso della sua Panda, si è schiatato contro un palo. E' stata recuperata la pistola risultata essere una pistola scenica senza il tappo rosso.

Il 18enne è stato portato nel penitenziario di Poggioreale, in attesa dell’udienza di convalida. Dovrà rispondere di rapina.