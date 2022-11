Immobili occupati abusivamente a Napoli, continuano gli sgomberi Le forze di polizia sono intervenute a Scampia: trasloco forzato per un nucleo familiare

Proseguono a Napoli gli sgomberi degli immobili occupati senza autorizzazione: in mattinata gli agenti del reparto tutela patrimonio della Polizia municipale, in collaborazione con Polizia e Carabinieri, sono intervenuti in via Arcangelo Ghisleri nel quartiere Scampia.

Sgomberato un alloggio di proprietà del Comune di Napoli di circa 200 metri quadrati, all'interno del quale un nucleo familiare si era insediato senza permesso. Il responsabile è stato denunciato, mentre immobili e masserizie sono stati traslocati: una volta completate le operazioni, gli spazi saranno blindati con tompagnatura.