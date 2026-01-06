Mercato Napoli: proseguono i contatti col Benfica per Lucca L'attaccante piace molto a Mourinho

Proseguono i contatti tra Benfica e Napoli per il possibile trasferimento di Lorenzo Lucca in Portogallo. La pista resta calda e, nonostante non si sia ancora arrivati alla fumata bianca, le parti continuano a dialogare per trovare una soluzione che soddisfi tutti.

L’attaccante azzurro è un profilo che piace molto a José Mourinho, convinto delle qualità fisiche e del potenziale di crescita del centravanti. Proprio il gradimento dello Special One rappresenta uno degli elementi che tengono viva la trattativa, anche se non mancano gli ostacoli da superare. Le principali difficoltà riguardano l’ingaggio, al momento leggermente fuori dai parametri del club lusitano, e soprattutto la formula dell’operazione.

Il Napoli, infatti, dovrebbe prima riscattare Lucca dall’Udinese, passaggio necessario prima di poter definire una cessione a titolo definitivo o con altre formule che il Benfica sta valutando. Un nodo non secondario, che rallenta l’operazione ma non ne pregiudica l’esito.

Di fatto, però, Lucca è considerato in uscita. Con il ritorno di Romelu Lukaku, lo spazio per l’attaccante sarebbe destinato a ridursi ulteriormente, diventando praticamente nullo rispetto a quanto visto finora. Uno scenario che spinge il Napoli a valutare seriamente la cessione, anche per liberare risorse e margini di manovra in vista del mercato di gennaio.

Proprio dall’eventuale partenza di Lucca potrebbe partire la strategia invernale degli azzurri, pronti a ridisegnare l’attacco e a costruire nuove opportunità sul mercato. Il dialogo con il Benfica continua: la sensazione è che la partita sia ancora aperta.