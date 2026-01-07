Napoli, sorpreso con la droga: arrestato dalla polizia Manette ai polsi di un 27enne del Gambia

La polizia ha arrestato un 27enne originario del Gambia, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, per resistenza a pubblico ufficiale e per danneggiamento aggravato di beni della pubblica amministrazione.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in vico Duchesca, hanno notato un uomo che, con fare guardingo, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad una persona che si è poi allontanata frettolosamente.

I poliziotti, intervenuti tempestivamente, hanno raggiunto e bloccato, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, il giovane, trovandolo in possesso di 4 bustine di marijuana, di 7 involucri di hashish e di 160 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio. In quei frangenti, il 27enne ha danneggiato anche una torcia elettrica in dotazione agli agenti. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.