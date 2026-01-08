Pieno sostegno al sindaco Cuccurullo e continuità nell'azione di legalità Documento firmato dai consiglieri e dalla giunta comunale di Torre Annunziata

?I consiglieri comunali di maggioranza e la giunta Comunale, a seguito dell’invio della commissione d’accesso presso la Casa Comunale a Torre Annunziata, esprimono pieno e incondizionato sostegno all’operato del sindaco Corrado Cuccurullo e respingono con forza e determinazione ogni ipotesi di condizionamento da parte della criminalità.

"In questo breve arco temporale, appena un anno e mezzo, abbiamo sempre avvertito il senso di responsabilità di rispondere alle legittime aspettative riposte dalla cittadinanza e dal Sindaco e, pur essendo consapevoli che è possibile fare di più, gli atti amministrativi adottati, di concerto con la dirigenza amministrativa, sono sempre stati orientanti alla volontà di contribuire al miglioramento delle condizioni dei nostri concittadini nel rispetto della più stretta legalità e massima trasparenza. Proprio per questo motivo siamo sereni e fiduciosi nell’attività di ispezione, convinti che servirà a certificare, una volta e per tutte, la legittimità dell'operato di questa Amministrazione e la bontà degli obiettivi perseguiti".

I sottoscritti consiglieri comunali e assessori ribadiscono quanto segue:

"?Massima Collaborazione: Accogliamo con rispetto e spirito collaborativo il lavoro che i commissari, inviati da Prefetto Michele Di Bari, svolgeranno nei prossimi mesi. La legalità non è per noi un vessillo da esibire, ma la precondizione essenziale di ogni nostra azione amministrativa.

?Trasparenza dell'attuale gestione: Siamo certi che l’attività della Commissione farà definitiva chiarezza sulla netta discontinuità tra l’attuale Amministrazione e le vicende del passato. Il nostro obiettivo rimane quello di tutelare l’Ente da ogni possibile condizionamento esterno.

?Lotta alla sfiducia: Comprendiamo il senso di rassegnazione che rischia di pervadere i cittadini, ma è proprio in questo momento che la politica deve dimostrare maturità. Non faremo un passo indietro nel percorso di rilancio e di riscatto reputazionale della nostra città.

?Unità d'intenti: La coalizione resta compatta al fianco del Sindaco. Non permetteremo che questo rallenti i progetti in corso, dai fondi PNRR alla riqualificazione del territorio.

?Torre Annunziata non merita ulteriori ombre. Siamo certi che questo percorso ispettivo restituirà alla città quella agibilità democratica e quella serenità necessarie per guardare al futuro con rinnovata speranza.

Documento firmato dai consiglieri e dalla giunta comunale.

Consiglieri comunali: Davide Alfieri, Gaetano Ruggiero, Roberto De Rosa, Nella Monaco, Emanuela Cirillo, Angelo Oligo, Sofia Donnarumma, Fabio Giorgio, Luisa Acunzo, Clelia Sansone, Bruno Avitabile, Francesca Caso, Raffaella Celone

Giunta: Tania Sorrentino, Lina Nappo, Alfonso Ascione, Luisa Nastri, Daniele Carotenuto, Giuseppe Crescitelli, Antonio Coppola.