Juve Stabia: rientro all'Inter per De Pieri e Stabile Risoluzione anticipata del prestito finalizzato nella scorsa estate

Giacomo Stabile e Giacomo De Pieri tornano all'Inter per fine prestito. La Juve Stabia saluta il difensore e l'attaccante che chiudono l'avventura in maglia gialloblu dopo 6 mesi con la risoluzione anticipata dell'accordo chiuso nella scorsa estate.

Il comunicato del club

"La S.S. Juve Stabia 1907 comunica di aver raggiunto l’accordo con l’F.C. Internazionale Milano per la risoluzione anticipata dei prestiti del difensore, classe ‘05, Giacomo Stabile e dell’attaccante, classe ‘06, Giacomo De Pieri. Il difensore ha totalizzato 14 presenze nella stagione in corso, mentre l’attaccante è sceso in campo 7 volte, realizzando una rete. La società desidera ringraziare Stabile e De Pieri per la professionalità, la dedizione e l’attaccamento alla maglia dimostrati durante i loro 6 mesi in gialloblù, augurandogli le migliori fortune per il prosieguo della carriera".