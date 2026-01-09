IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il potere dei cross

Dopo Torino e Udinese, anche il Verona detta legge al Maradona

il pizzino di gerardo casucci il potere dei cross
Napoli.  

Al Napoli quest'anno non gli dice proprio bene con le squadre che gli sono nettamente inferiori. Dopo Torino e Udinese, ora è arrivato anche il Verona a dettare legge, perfino al Maradona.

Certo con la complicità cinica e preconcetta di un ennesimo arbitro mediocre e succube del sistema. Ma gli azzurri ci mettono del loro, prima difendendo lunghi e senza nerbo e poi perdendo lucidità in tutte le situazioni che avrebbero potuto volgere a loro vantaggio.

Ultimo errore in ordine di tempo è stato quello di non credere nel finale di partita nel potere dei cross, pur avendo quel lungagnone di Lucca a centro area.

Ultime Notizie