IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il potere dei cross Dopo Torino e Udinese, anche il Verona detta legge al Maradona

Al Napoli quest'anno non gli dice proprio bene con le squadre che gli sono nettamente inferiori. Dopo Torino e Udinese, ora è arrivato anche il Verona a dettare legge, perfino al Maradona.

Certo con la complicità cinica e preconcetta di un ennesimo arbitro mediocre e succube del sistema. Ma gli azzurri ci mettono del loro, prima difendendo lunghi e senza nerbo e poi perdendo lucidità in tutte le situazioni che avrebbero potuto volgere a loro vantaggio.

Ultimo errore in ordine di tempo è stato quello di non credere nel finale di partita nel potere dei cross, pur avendo quel lungagnone di Lucca a centro area.