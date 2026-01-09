Napoli, corsa contro il tempo per avere Neres a San Siro Confortanti i riscontri delle ultime sedute

Vuole esserci David Neres domenica sera in casa dell'Inter. Non ha intenzione di perdersi lo scontro scudetto il brasiliano: le sue condizioni migliorano ma avrà ancora due giorni di tempo per capire se potrà essere in attacco al Meazza. I riscontri delle ultime sedute sono buoni. Con il suo rientro a sinistra tornerà Elmas con Spinazzola alle sue spalle. Sempre sul lato mancino come braccetto ci sarà Juan Jesus con Buongiorno che finisce in panchina. Davanti a Milinkovic anche Rrahmani con Di Lorenzo a destra. Avanzato Politano a fare da quarto con Lobotka e McTominay, prima punta Hojlund. Domani mattina ci sarà la rifinitura. Non ci sarà la conferenza stampa di Antonio Conte.