Conte resta in silenzio, Chivu nella conferenza della vigilia è molto chiaro: "partita che può indirizzare il cammino della stagione". Si presenta cosi inter napoli di domani sera. Titolo: spartiacque scudetto. Azzurri senza Neres che non ce la fa a recuperare dal fastidio alla caviglia. Conte potrebbe optare per Lang ed Elmas dietro Hojlund oppure l'alternativa ai due esterni riguarda Politano avanzato sulla trequarti, con il conseguente spostamento di Di Lorenzo nel ruolo di esterno di centrocampo. Nerazzurri con il solito 3-5-2 delle ultime uscite con Zielinski favorito su Mikitharyan.
Inter-Napoli, Neres non recupera. Due ipotesi per sostituirlo
Il brasiliano out per la supersfida di San Siro. Conte valuta alternative
