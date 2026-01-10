Sorrento, colpaccio salvezza: Sabbatani e Shaw ribaltano il Foggia Tre punti pesanti per i costieri

Tre punti di platino per il Sorrento che ha superato in rimonta il Foggia con le reti nei finali di tempo di Sabbatani e del maltese Shaw, oggi all’esordio da titolare in campionato.



Serpini ha dovuto fare di necessità virtù per la squalifica di Solcia e l'assenza di Di Somma. In panchina Crecco, non al meglio, out in chiave mercato Piras, Russo, Santini e Bolsius.

Tonni all'esordio casalingo in campionato dopo quello assoluto in C a Siracusa. Pronti via e Cangianiello ha impegnato Perucchini con un tiro cross pericoloso. Al 10’ colpo di testa a lato di Sabbatani su cross di Cangianiello, occasione sciupata. Dopo una lunga fase di studio, sinistro altro di Garofalo al 38’. Al 41’ a sorpresa Foggia avanti: percussione di Castorri, cross deviato e tap in facile di Bevilacqua. Nel recupero, Sabbatani ha fatto 1-1 con una gran botta di destro sotto la traversa approfittando di un rimpallo che lo ha lanciato verso la porta avversaria: bella conclusione e pareggio meritato per i rossoneri di casa.



In avvio di ripresa bravo Del Sorbo su incursione di Garofalo. Al 19’ ci ha provato D’Ursi al volo di sinistro su cross di Paglino, palla fuori. Ricci appena entrato ha pizzicato bene con il mancino un cross di Colombini, palla alta. Il destro di D’Ursi al 35’ è sfilato a lato di un millimetro: Sorrento sfortunatissimo. Al 42’ Shaw ha pescato il jolly di mancino con una deviazione decisiva che ha permesso al pallone di superare Perucchini ed al Sorrento di portare a casa il primo successo interno stagionale: vittoria bella e meritata.

Foto Sorrento Calcio