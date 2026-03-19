Campania, Fico lancia il nuovo Piano Sociale 2024-2026 "Scelta strategica contro le povertà"

Una manovra a tappeto per ridisegnare il volto del welfare campano nei prossimi tre anni. La Giunta regionale, riunita a Palazzo Santa Lucia, ha dato il via libera definitivo al Piano Sociale Regionale 2024-2026. Non si tratta di un semplice elenco di interventi assistenziali, ma di un documento programmatico che punta a trasformare le politiche sociali in una leva di sviluppo economico e coesione territoriale.

I pilastri del piano: non solo assistenza, ma diritti

Il nuovo documento strategico individua tre assi portanti su cui si muoverà l'azione amministrativa: Welfare integrato con un sistema che unisce servizi sociali e sanitari, politiche educative con investimenti per il contrasto alla dispersione scolastica e lotta alla povertà: misure dirette per le fasce della popolazione a rischio esclusione. L'obiettivo dichiarato dal Presidente Roberto Fico è chiaro: uscire dalla logica dell'emergenza per entrare in quella della programmazione strutturale. "Mettiamo al centro il benessere delle persone e la tutela dei diritti. È un impegno concreto per non lasciare indietro nessuno", ha dichiarato il governatore, sottolineando come queste politiche siano decisive per migliorare la qualità della vita in tutta la regione.

Il "Cambio di Paradigma" e il monitoraggio dei servizi

L'aspetto più politico e, per certi versi, "sotto osservazione" del piano riguarda la gestione dei fondi e l'efficacia dei servizi erogati dagli enti locali. Sotto la spinta della VI Commissione consiliare, il testo è stato integrato con misure rigorose riguardanti il potenziamento dei flussi informativi verso i cittadini e un sistema di controllo costante sulla qualità delle prestazioni.

L'assessore alle Politiche sociali, Andrea Morniroli, parla apertamente di un "cambio di paradigma". "Il welfare non è più un ambito residuale per le fasce deboli, ma un pilastro per uno sviluppo giusto e inclusivo", ha spiegato Morniroli. Il Piano fornisce ora ai Comuni e agli enti associati una cornice normativa e finanziaria (sostenuta da fondi nazionali) per programmare interventi che siano realmente "vicini ai bisogni delle persone".

Analisi: La sfida dell'attuazione territoriale

Il varo del Piano 2024-2026 rappresenta una vittoria politica per la Giunta Fico, ma apre una fase delicata: quella dell'attuazione da parte degli enti locali. La sfida del prossimo triennio sarà trasformare le linee guida in servizi tangibili, evitando che le risorse si disperdano nei meandri della burocrazia comunale. La vera novità risiederà nell'efficacia degli strumenti di monitoraggio introdotti: sarà la Regione in grado di garantire standard uniformi da Napoli a Caserta, dalle aree interne alle costiere? La trasparenza chiesta a gran voce dal Consiglio regionale sarà il termometro con cui i cittadini misureranno il successo di questa "Campania più equa e solidale".