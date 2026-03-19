Tragedia sfiorata a Sant'Antonio Abate: operaio precipita per 8 metri Fortunatamente il 30enne non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi

All’interno di un’azienda alimentare, a Sant'Antonio Abate, un operaio di 30 anni è precipitato da un’altezza di circa 8 metri dopo aver sfondato un lucernaio. Era impegnato nell’installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura di un capannone. L’uomo è stato immediatamente soccorso e trasportato dal 118 presso l’Ospedale del Mare di Napoli, dove si trova ricoverato in prognosi riservata. Fortunatamente non è in pericolo di vita, ma ha riportato diversi traumi.

Intervento di Carabinieri e ASL

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Sant’Antonio Abate, personale della Sezione Rilievi del Gruppo Carabinieri di Torre Annunziata, e personale dell’ASL, servizio prevenzione e sicurezza ambienti di lavoro e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Napoli. Una porzione del capannone, pari a circa 20 metri quadrati, è stata sottoposta a sequestro penale. Sono in corso accertamenti per ricostruire la dinamica dell’evento.