Paura al Vomero: auto si ribalta finendo contro altre vetture in sosta I residenti chiedono strisce pedonali rialzate e istituzione "Zona 30". La denuncia di Capodanno

Anche via Palizzi, con i suoi tornanti, di notte, rischia di diventare una pista da corsa con conseguenti pericoli per i pedoni.

A testimonianza il grave episodio avvenuta la notte scorsa, raccontato da alcuni residenti. Intorno alla mezzanotte un'auto che percorreva la strada a velocità sostenuta, poco dopo la curva posta dinanzi alla fermata Palazzolo della funicolare Chiaia, nei pressi del civico 21, si è ribaltata finendo su alcune autovetture parcheggiate che, nell'impatto, sono rimaste danneggiate, Sul posto sono poi arrivati sia i vigili che un'ambulanza ".

A segnalare il grave episodio è Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero, allertato dagli stessi residenti.

"C'è molta giustificata preoccupazione - afferma Capodanno -, anche a seguito dei due incidenti, alla ribalta delle cronache, con ben tre morti, avvenuti in 24 ore a Napoli. Persone investite mentre attraversano la strada. Da qui nascono i timori dei residenti di via Palizzi per auto e moto che anche di giorno corrono eccessivamente, segnatamente nei pressi della curva dove si trova la stazione dell'impianto a fune.

Dagli stessi residenti - sottolinea Capodanno - parte dunque la richiesta di realizzare dinanzi alla stazione Palazzolo, prima della curva, delle strisce pedonali rialzate in modo da consentire ai viaggiatori di poter attraversare in tranquillità per raggiungere l'ingresso della stazione stessa.

Gli stessi residenti - aggiunger Capodanno - chiedono d'istituire una "Zona 30"in via Palizzi, con un limite di velocità di 30 km/h, cosi come fatto in tante altre città europee nelle aree residenziali e a elevato traffico pedonale, riducendo non solo incidenti ma anche inquinamento acustico. Solo per esemplificare a Londra l'istituzione di aree a "Zona 30", come dimostrano studi appositamente condotti, ha comportato un calo significativo delle vittime, valutato nel 41,9% e con una riduzione del rumore tra i 3 e i 5 decibel".

Sulla questione Capodanno, anche alla luce dell'ultimo grave episodio, richiama l'attenzione del sindaco Manfredi e del prefetto di Napoli, Di Bari, affinché si provveda, in tempi rapidi, ad attivare tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza nell'attraversamento dei residenti di via Palizzi e di quanti quotidianamente utilizzano la stazione Palazzolo della funicolare Chiaia.