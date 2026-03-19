Ergastolo confermato per l’uomo che diede fuoco alla vicina per un parcheggio La donna, madre di tre figli, morì dopo 47 giorni di agonia al Cardarelli

La Corte di Assise di Appello di Napoli ha confermato l’ergastolo per Francesco Riccio, ritenuto responsabile della morte di Antonella Iaccarino, 48 anni, moglie e madre di tre figli, brutalmente aggredita e data alle fiamme il 5 settembre 2023 a Quarto, nel Napoletano.

La tragedia scaturì da una lite per un parcheggio nel cortile condominiale dove i due abitavano. La donna aveva chiesto a Riccio di spostare il suo scooter, che le impediva di uscire con l’auto per andare a fare la spesa. La discussione degenerò rapidamente: secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l’uomo afferrò una tanica di benzina, la lanciò addosso alla 48enne e appiccò il fuoco.

Antonella Iaccarino fu trasportata al centro grandi ustionati dell’ospedale Cardarelli, dove lottò per 47 giorni prima di morire a causa delle gravissime ustioni riportate.

La condanna all’ergastolo in primo grado era stata pronunciata dalla Corte di Assise di Napoli il 21 maggio 2025, accogliendo la richiesta del sostituto procuratore Maurizio De Marco. Oggi la quinta sezione della Corte di Assise di Appello ha confermato integralmente il verdetto. Riccio è difeso dall’avvocato Nicola Pomponio.