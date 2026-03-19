Leone Melillo: "Profesor Asociado" di "Pensamiento politico" alla Usi Università di Buenos Aires

Il docente Leone Melillo sta realizzando un patto di amicizia e collaborazione tra Italia ed Argentina, fortemente voluto dal Rettore, Prof. Enrique Del Percio, da proporre a Javier Milei.

L’accordo dovrà “rafforzare” i “profondi legami”, già esistenti tra “territori” e “comunità”, che “esprimono sentimenti di vicinanza, di amicizia e di solidarietà”.

In tal senso, bisognerà favorire “attività di studio, per sensibilizzare ed informare sulle ricchezze dei territori”, ma anche l’“interscambio di esperienze positive in materia di valorizzazione del patrimonio storico-culturale”, come l’“organizzazione di eventi e manifestazioni al fine di veicolare la conoscenza dei reciproci territori e di promuovere il turismo”.

Assume particolare rilievo anche la “collaborazione accademica su temi di interesse comune, finalizzata sia al reciproco scambio di competenze in ambito formativo, che allo sviluppo e alla realizzazione di programmi di ricerca congiunti, da realizzarsi tramite la mobilità di studenti e professori”.

Senza trascurare, ovviamente, la “promozione di programmi e progetti di collaborazione nell’area dello sviluppo urbano, con particolare attenzione alla valorizzazione dell’ambiente, in particolare quanto al mare e all’ambiente marino”.