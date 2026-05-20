Conte verso i saluti: pronta una festa d'addio per il tecnico a Castel Volturno La squadra si prepara a salutare mister Conte: oggi e domani gli incontri

Il matrimonio tra Conte ed il Napoli è ormai pronto a giungere al termine. Dopo Napoli-Udinese le strade si separeranno e si metterà un punto ad un percorso di 2 anni che ha portato nella bacheca azzurra uno Scudetto ed una Supercoppa Italiana. Oggi il tecnico ritroverà la squadra a Castel Volturno per preparare la partita di domenica alle 18:00 e sarà il momento per comunicare la propria scelta ed i motivi di quest'ultima.

Basta un solo punto contro l'Udinese per confermare anche il secondo posto in questa stagione di Serie A, dopo la matematica qualificazione in Champions League. Una stagione non semplice, segnata da difficoltà ed assenze, che potrebbe comunque concludersi con risultati importanti.

Festa d'addio per Conte a Castel Volturno

Conte è pronto quindi a salutare i suoi ragazzi, comunicando loro la sua decisione nella giornata di oggi. L'era di Antonio Conte al Napoli è di fatto finita, anche se resta un ultimo valzer da ballare insieme. Chi sarà il suo sostituto è una domanda che appartiene al futuro e che in questo momento non trova ancora definitiva risposta (APPROFONDISCI QUI IL TEMA).

Ma il tecnico leccese, insieme con il capitano Giovanni Di Lorenzo, ha deciso di salutare la squadra con un momento di convivialità. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino, infatti, domani a Castel Volturno gli azzurri hanno organizzato una braciata per salutare Antonio Conte.

Il futuro dell'allenatore resta ancora un punto interrogativo: l'unica certezza ad oggi è che non sarà a Napoli.