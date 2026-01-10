De Luca: "Sulla vicenda Report posso confermarvi: andremo avanti fino in fondo" Spesso in Italia si parla di "giornalismo d'assalto". Qui abbiamo solo l’assalto"

"Sulla vicenda Report posso confermarvi una cosa: andremo avanti fino in fondo. È un'operazione verità necessaria. Spesso in Italia si parla di "giornalismo d'assalto". Voglio essere chiaro, qui abbiamo solo l’assalto. il giornalismo è difficile trovarlo. C'è chi non esita a calpestare la dignità delle persone e la verità pur di farsi pubblicità o aumentare gli ascolti. E non va bene, almeno per me".

Lo ha scritto pochi minuti fa l'ex presidente della regione Campania Vincenzo De Luca.

"Non appartengo a chi vive di pubbliche relazioni o di opportunismo; io difendo la verità e la dignità del lavoro.

Se in un servizio tv si parla di "notizie false sulle liste di attesa" in Campania, ci sono due strade: o è vero (e va punito il responsabile), oppure, come nel caso della Regione Campania, è una notizia falsa. E allora scatta la querela.

Bisogna imparare a essere persone serie e a rispettare il lavoro altrui. Vi ricordo che Report è recidiva: già durante il Covid realizzarono un servizio falso sui posti in terapia intensiva. Furono querelati, condannati e costretti a una smentita. Continuerò a seguire questa vicenda - conclude De Luca - in maniera puntigliosa. Non ho il problema di farmi amici, ho il problema di dare e chiedere rispetto per il lavoro che si fa".