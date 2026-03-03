Napoli, Porta Capuana: sorpresa a cedere droga e arrestata Manette per una 23enne di origini marocchine

La polizia ha arrestato una 23enne di origini marocchine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo preposti, a ridosso della zona di Porta Capuana, hanno sorpreso la predetta nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.

I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto la 23enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga, tuttavia, è stata prontamente bloccata dagli operatori e trovata in possesso di 4 involucri di cocaina/crack e di 40 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.

L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.