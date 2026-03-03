Napoli, Porta Capuana: sorpresa a cedere droga e arrestata

La polizia ha arrestato una 23enne di origini marocchine, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.
In particolare, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo preposti, a ridosso della zona di Porta Capuana, hanno sorpreso la predetta nel corso di diverse cessioni di sostanza stupefacente.
I poliziotti, prontamente intervenuti hanno raggiunto la 23enne che, alla loro vista, ha tentato di darsi alla fuga, tuttavia, è stata prontamente bloccata dagli operatori e trovata in possesso di 4 involucri di cocaina/crack e di 40 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio.
L’acquirente, invece, è stato trovato in possesso della dose appena acquistata e, pertanto, è stato sanzionato amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale. Per tali motivi, l’indagata è stata tratta in arresto dal personale operante.