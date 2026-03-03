Pagamenti brevi a rate, Campania maggiore utilizzatrice in Italia Regna il Sud in questa classifica: favorisce l'assenza di interessi

La Campania è la regione italiana con il maggiore interesse per il Buy Now Pay Later, il sistema di pagamento rateale immediato che permette di dilazionare una spesa senza ricorrere al credito bancario tradizionale. È quanto emerge dall'analisi condotta da Casinos.com su cinque anni di dati Google Trends, che ha mappato l'interesse degli italiani verso quattro strumenti chiave - pagamento contactless, Satispay, Apple Pay e Scalapay - regione per regione. Con un indice di 100 su 100 per Scalapay, la principale piattaforma italiana di Buy Now Pay Later, la Campania è prima in Italia e guida una classifica in cui il Sud occupa interamente le prime posizioni: Calabria seconda, Sicilia terza. Un primato, si legge nella nota di Casinos.com, che racconta qualcosa di preciso sul rapporto dei consumatori meridionali con il digitale: non un ritardo rispetto al Nord, ma una domanda diversa, orientata alla gestione del budget più che alla pura fluidità della transazione. Il dato campano si inserisce in uno scenario di trasformazione profonda. Nel 2024, per la prima volta, i pagamenti digitali hanno superato il contante in Italia: 481 miliardi di euro transati elettronicamente, pari al 43% dei consumi totali. Nella prima metà del 2025 la crescita è continuata, con 236 miliardi di euro transati nei soli primi sei mesi (+6%) e i pagamenti via smartphone e wearable in aumento del 46%. A trainare questa trasformazione sono stati in particolare l'e-commerce, l'intrattenimento digitale e il gaming online, settori dove la varietà e la fluidità degli strumenti di pagamento sono una priorità competitiva. È proprio da questa prospettiva che Casinos.com ha deciso di analizzare come si distribuisce l'interesse degli italiani verso i principali metodi di pagamento digitale, regione per regione. "La Campania prima in Italia sul Buy Now Pay Later è il dato più significativo dell'intera analisi". Così Daniele Alfieri, analista di Casinos.com che aggiunge: "Il Bnpl risponde a un bisogno reale nelle regioni dove il reddito disponibile è più basso e l'accesso al credito tradizionale più difficile. Ma c'è un altro elemento che colpisce: il contactless in Campania segna 72, un valore nella fascia alta della classifica nazionale". Il Sud, conclude Alfieri, "non sta aspettando: sta adottando il digitale su più fronti, scegliendo gli strumenti che meglio si adattano alle proprie esigenze".