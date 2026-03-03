Aggrediti dal loro pitbull, coppia in pronto soccorso a Lacco Ameno Ferite per entrambi che restano sotto osservazione

Questa sera, i carabinieri della stazione di Barano sono intervenuti presso l’ospedale di Lacco Ameno per due conviventi di 43 e 54 anni aggrediti dal loro cane Pitbull. L'uomo (con ferite gamba destra e avambraccio sinistro) e la donna (con ferite all'avambraccio destro), trasportati dal 118 al pronto soccorso, rimangono in osservazione. Non sono in pericolo di vita.