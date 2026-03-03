Scuole di Napoli e provincia: incontro in Città Metropolitana

Un gruppo di studenti della sigla Uds (Unione degli Studenti) è stato ricevuto dalla consigliera metropolitana Delegata alla Scuola Ilaria Abagnale, insieme agli ingegneri e agli architetti dell’ufficio tecnico presso la sala Borsellino del Palazzo della Provincia in piazza Matteotti a Napoli.
Un confronto periodico per sottoporre piccole e grandi problematiche, fare domande e ottenere risposte guardandosi negli occhi superando l’asciutto linguaggio della corrispondenza tra istituzioni.
“Ritengo fondamentale questo tavolo di confronto con i ragazzi che frequentano quotidianamente le aule dei nostri istituti scolastici, un filo diretto con chi vive la scuola tutti i giorni. Ricordo che abbiamo una popolazione di 350mila studenti su 330 istituti superiori.
Lo sforzo della Città Metropolitana, guidata dal sindaco Gaetano Manfredi, è quello di garantire loro le migliori condizioni per poter studiare.
Questa amministrazione lo sta dimostrando con i lavori Pnrr sugli edifici scolastici ma anche sulla scelta del Consiglio di appostare sulla scuola importanti risorse del nostro bilancio ordinario per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici”.