Vigilante muore di freddo nel cantiere delle olimpiadi, Alviti: "Siamo stanchi" Da Napoli la denuncia del presidente dell'associazione nazionale guardie giurate

Un vigilante di 55 anni è morto mentre svolgeva un servizio di vigilanza notturna in un cantiere delle olimpiadi di Milano-Cortina, a Cortina d'Ampezzo. La tragedia nella notte dell' 8 gennaio. La famiglia della vittima ha sporto denuncia, l'autorità giudiziaria ha già disposto il sequestro della salma e l'esecuzione dell'autopsia per accertare le cause del decesso e le circostanze in cui questo è avvenuto.



Il lavoratore era impegnato in un turno notturno, all'aperto, in condizioni climatiche particolarmente rigide.



Sull'argomento è intervenuto da Napoli il presidente campano dell'associazione nazionale guardie giurate Giuseppe Alviti (nella foto), che ha sottolineato come: "la macelleria sociale della vigilanza privata deve cessare". Alviti è pronto a scendere in piazza per uno sciopero generale della categoria e bloccare l'Italia onde sensibilizzare le autorità competenti a riformare e formare nuove situazioni di lavoro a misura di uomo per tutti i lavoratori



L'espressione "macelleria sociale" è ampiamente utilizzata dal sindacalista Giuseppe Alviti. Utilizza questo termine per denunciare le condizioni di lavoro critiche nel settore della vigilanza privata, con particolare riferimento a: "sfruttamento lavorativo".

Alviti descrive come "macelleria sociale" i ritmi di lavoro estenuanti e i bassi salari che, a suo dire, riducono i lavoratori in uno stato di quasi schiavitù.

"Insicurezza e violenza: Il termine è spesso associato alle aggressioni subite dalle guardie giurate durante il servizio (come i recenti episodi di gennaio 2026 nelle stazioni Eav o durante assalti a portavalori), evidenziando la mancanza di tutele adeguate".

Appalti al massimo ribasso: Denuncia costantemente che la logica del risparmio economico da parte degli enti pubblici e privati ricade sulla pelle dei lavoratori, definendo questa dinamica una forma di macelleria sociale.

Nel corso del 2025 e dell'inizio del 2026, Alviti ha intensificato queste denunce presso varie procure d'Italia per chiedere maggiori controlli sulla legalità e sulla dignità del lavoro delle guardie giurate.