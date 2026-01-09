Palma Campania: musica e raccolta fondi per i bambini di Gaza Importante adesione della comunità e delle associazioni cittadine

Un “ponte” di solidarietà tra Palma Campania e la martoriata Gaza. E’ quello idealmente realizzato dalla comunità della “città della Quadriglie”, attraverso l’impegno delle associazioni cittadine, che hanno promosso e finalizzato una raccolta di fondi a favore dei bambini di quella striscia di terra da sempre insanguinata da venti di guerra e che solo di recente ha visto tacere le armi nell’ambito del conflitto Israelo – palestinese, anche se tutto questo non ha ancora dato inizio alla pace.

Nel corso del concerto dell’Epifania, promosso per l’occasione dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Donnarumma, in particolare dall’assessorato alla Cultura, retto dal vicesindaco, Elvira Franzese, è stato ribadito come l’iniziativa abbia voluto rappresentare un piccolo – grande gesto per non restare indifferenti a questo dolore.

Ad intervenire è stato, tra gli altri, il rettore del Seminario Vescovile di Nola, Don Franco Iannone, che ha sottolineato la drammatica situazione che si vive in “Terra Santa”, soprattutto per quanto concerne gli approvvigionamenti alimentari. “Siamo in contatto con il Cardinale Pizzaballa, Patriarca Latino di Gerusalemme – ha dichiarato Iannone – lo stesso è a conoscenza dell’iniziativa messa in campo dalla comunità di Palma Campania. La situazione attuale è molto difficile e speriamo che presto si possa normalizzare anche per riattivare i pellegrinaggi. Possiamo dire che la guerra è terminato, ma non è iniziata ancora la pace. Al momento il sostegno è attraverso fondi è da preferire, viste le difficoltà logistiche nel far giungere a destinazione beni materiali o generi di prima necessità”.

“E’ stato un evento carico di significato - ha evidenziato l’assessore alla Cultura e vicesindaco di Palma Campania, Elvira Franzese - le straordinarie voci di Katia Ricciarelli, ancora sublime nella sua interpretazione che ringraziamo non solo per il suo indiscusso talento ma anche per la sua straordinaria empatia, e quella del tenore Aniello Sepe, ci hanno regalato delle emozioni uniche ed un momento di intima spiritualità per invocare pace ed amore universale.

Come sempre la comunità di Palma Campania ha risposto con generosità all’appello alla solidarietà con un piccolo gesto che ci rende testimoni e partecipi di un futuro che ci auguriamo migliore per i bambini di Gaza, al cui dramma nessuno può rimanere indifferente”