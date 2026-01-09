Teatro San Carlo: Tar respinge ricorso su nomina Macciardi Manfredi: "Sentenza non nel merito, tema sono i progetti"

Il Tar della Campania ha respinto "definitivamente" il ricorso proposto dal sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, in qualita' di presidente della Fondazione del Teatro San Carlo di Napoli nei confronti del Ministero della Cultura per la nomina di Fulvio Adamo Macciardi a sovrintendente della Fondazione. Le spese tra le parti vengono compensate.

Nel ricorso veniva contestata la legittimità della riunione che si è tenuta il 4 agosto scorso. In quella circostanza Manfredi "per inderogabili impegni, aveva provveduto a disdire la riunione" che "non poteva quindi tenersi".

Tre consiglieri del Consiglio di indirizzo si erano ugualmente riuniti" e avevano redatto la "proposta di nomina del soprintendente" della Fondazione al Ministero della Cultura. Il ricorso contesta la legittimità della nomina, "mancando una valida e formale deliberazione assunta dal Consiglio di Indirizzo, non surrogabile dal verbale redatto dai tre consiglieri ‘autoconvocatisi’ e trasmesso al Ministero".

La nomina di Macciardi arriva alla fine del mese di agosto.Per il Tar, va "disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione o di interesse, prospettata" perché i ricorrenti, "non rivestendo la qualità di aspiranti all’incarico di Sovrintendente, non sarebbero legittimati a contestare la nomina, né si sarebbe prodotta alcuna lesione della loro sfera giuridica".