Sorrentino: "Un film sul presidente del Napoli? Né ora né mai!" Il regista premio Oscar scherza su Adl: "Peraltro vorrebbe produrlo lui"

"Un film su un presidente del Napoli che ha preso una società quasi fallita e l'ha portata in alto? Non ho intenzione di fare un film sul presidente del Napoli. Né ora né mai" risponde così il premio Oscar Paolo Sorrentino in conferenza stampa nella sede Fremantle di Roma per presentare il suo nuovo film "La grazia". "Anche perché vorrebbe produrlo" aggiunge ridendo in riferimento ad Aurelio De Laurentiis, presidente del SSC Napoli e produttore cinematografico.