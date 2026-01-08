Osservatorio termovalorizzatore: accolte le proposte del comune di Acerra Si è conclusa la prima fase delle attività

Si è conclusa la prima fase delle attività dell’osservatorio regionale sul termovalorizzatore di Acerra, tra i cui componenti c’è il comune di Acerra rappresentato dal sindaco.

La relazione condivisa sintetizza i profili e le conclusioni salienti dei lavori svolti nel corso degli incontri e costituisce uno strumento indispensabile per le azioni di competenza della regione Campania.

"Tale relazione - sottolinea il sindaco di Acerra Tito d’Errico - recepisce in pieno tutte le proposte avanzate dal Comune di Acerra. I dati ambientali disponibili, infatti, esigono un maggiore approfondimento degli aspetti che riguardano la tutela dell’ambiente e della salute pubblica.

Il principio di precauzione, inoltre, ci indica la necessità di adottare interventi immediati a difesa della popolazione".

Queste, in sintesi, le proposte del comune di Acerra presenti nella relazione:

Istituzione e insediamento di un organismo di controllo indipendente per la qualità dell'aria.

Ampliamento dei parametri di riferimento per le misurazioni della qualità dell’aria con un approfondimento delle attività di monitoraggio delle rilevazioni.

Verifiche sui metalli presenti al suolo.

Allargare gli screening per fasce di età e tipologia di patologie.

Campagna di comunicazione per prevenzione sanitaria e corretti stili di vita.

"Ringrazio il presidente dell’osservatorio, Stefano Sorvino e tutti i componenti dell’organismo per l’impegno profuso e l’importante lavoro unitario realizzato. Sono certo - aggiunge il sindaco - che la regione Campania, proprietaria dell’impianto, darà seguito alle proposte dell’Osservatorio con l’obiettivo comune di tutelare l’ambiente e la salute dei cittadini".

La prima relazione dell’osservatorio ambientale regionale sul termovalorizzatore di Acerra è consultabile sul portale web del comune di Acerra.