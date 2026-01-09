Inter - Napoli: test per valutare se Neres potrà esserci

Il brasiliano reduce dalla distorsione alla caviglia non vuol rinunciare al match di San Siro

Napoli.  

E' già venerdì, e si viaggia spediti verso il big match di domenica sera contro l'Inter. Dentro o fuori, probabilmente, perché se l'Inter vince, complice il disastro var col Verona, il Napoli va a meno sette. E sette punti da recuperare, seppur con un girone intero più una partita ancora da giocare forse sono troppi.
Il Napoli vuol presentarsi col vestito migliore a San Siro, compatibilmente col guardaroba costantemente vuoto per strappi e macchie rimediate senza soluzione di continuità nell'arco della stagione.
Ciò che impreziosirebbe l'abito da battaglia che il Napoli dovrà indossare per forza è la presenza di David Neres: reduce dalla distorsione rimediata contro la Lazio il brasiliano ha fatto riposo e ghiaccio fin qui, ma ora c'è da capire se può essere abile e arruolabile per domenica.
Ieri Conte ha dato un giorno di riposo alla squadra, oggi si torna in campo e il brasiliano comincerà a provare, per valutare se la caviglia dà ancora dolore e quanto.
Test che continueranno anche domani, prima della partenza per Milano, col brasiliano che spera di esserci nella notte di San Siro, e Conte, forse, pure di più.

