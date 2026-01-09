Napoli, si apre voragine a via Caravaggio: strada chiusa e traffico in tilt Pesanti ripercussioni tra il Vomero e Chiaia

Una voragine del diametro di circa 40' cm si e' aperta stamattina in via Michelangelo da Caravaggio, all' altezza della ex clinica Santo Stefano, poco piu' avanti del civico 214.

Sul posto sono intervenuti tecnici dell'ABC e della Napoli Servizi.

Via Caravaggio e' stata chiusa al transito delle auto all' incrocio con via Manzoni. I soli residenti possono transitare fino all'altezza con il Parco Persichetti. Pesanti le ripercussioni sulla circolazione tra Fuorigrotta e l'intera zona occidentale, il Vomero e Chiaia. Deviato il percorso della linea 181 dell' ANM.