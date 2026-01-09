Esplosione bancomat, il Prefetto convoca comitato ordine e sicurezza Il sindaco Russo: "Ringrazio il prefetto per la solerzia"

A seguito del tentato furto in un istituto bancario di Pomigliano d'Arco (Napoli), dove ignoti hanno fatto esplodere un ordigno nel tentativo di portare via un bancomat, il Prefetto di Napoli, Michele di Bari ha disposto per oggi la convocazione urgente del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica. Lo rende noto il sindaco di Pomigliano d'Arco, Raffaele Russo, riferendo di essere stato contattato telefonicamente in mattinata dal Prefetto che ha annunciato la riunione straordinaria fissata per le ore 13 di oggi presso il Palazzo Municipale. "Ringrazio il Prefetto per la solerzia e per aver raccolto l'allarme della nostra comunità", ha detto il sindaco Russo, sottolineando l'attenzione immediata delle istituzioni dopo il grave episodio. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica si riunirà a Pomigliano d'Arco per valutare la situazione e definire eventuali misure di rafforzamento del controllo del territorio. L'esplosione è avvenuta nella notte tra mercoledì e giovedì in via Passariello presso l'istituto BNL.