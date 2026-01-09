Sparo contro la Procura di Napoli, Piantedosi: "Atto gravissimo" Il ministro esclude collegamenti con altri dossier e annuncia più sicurezza

Uno sparo ha colpito una finestra della Procura generale di Napoli, un gesto che il governo definisce senza esitazioni “di estrema gravità”. A dirlo è stato il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, intervenendo a margine di una riunione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. Un episodio che ha immediatamente fatto scattare l’allerta negli ambienti giudiziari e istituzionali della città. Piantedosi ha parlato di “atto gravissimo, qualsiasi sia la fotografia che sarà fatta all’esito delle indagini”, sottolineando come la valutazione politica e istituzionale prescinda dall’identità degli autori e dalle loro motivazioni. Il ministro ha chiarito che l’episodio non va collegato ad altri fatti o a dossier in corso, invitando a non alimentare letture che rischiano di confondere piani diversi.

Sicurezza rafforzata

Nel corso dell’incontro tenuto a Caivano, Piantedosi ha discusso con il prefetto di Napoli la necessità di rafforzare la cornice di sicurezza attorno agli uffici giudiziari cittadini. L’obiettivo è prevenire nuovi episodi intimidatori e garantire la piena tutela di magistrati e personale amministrativo, in una fase considerata particolarmente delicata. Il ministro ha insistito su un punto: lo sparo non deve essere messo in correlazione con altre vicende di cronaca o con indagini specifiche in corso. Un messaggio volto a evitare speculazioni e a ribadire che l’attenzione delle forze dell’ordine resta concentrata sull’accertamento dei fatti e sull’individuazione dei responsabili. L’episodio riporta al centro il tema della sicurezza delle sedi giudiziarie a Napoli, storicamente considerate obiettivi sensibili. In attesa degli sviluppi investigativi, il segnale politico è netto: nessuna tolleranza verso atti intimidatori e risposta immediata dello Stato sul terreno della protezione e della legalità.