Castellammare di Stabia, conferimento rifiuti fuori orario: multati 2 cittadini

Prosegue senza sosta l’attività del nucleo di polizia ambientale di Castellammare di Stabia. Gli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal maggiore Vincenzo Bisogni, hanno individuato e sanzionato due cittadini stabiesi, rispettivamente di 40 e 60 anni, responsabili dell’abbandono e del conferimento di rifiuti fuori orario.
I due uomini sono stati sorpresi mentre abbandonavano rifiuti, prelevati dalla propria automobile, in strada Sant’Andrea, grazie all’ausilio delle foto-trappole installate sul territorio. Gli agenti hanno quindi proceduto a sanzionare amministrativamente i responsabili per il conferimento indiscriminato dei rifiuti al di fuori degli orari consentiti.
"Continueremo a denunciare e sanzionare chi inquina e deturpa la nostra Castellammare. L’attività della polizia municipale non si ferma, ma - come ripeto da tempo - da soli non si raggiunge alcun obiettivo. Solo lavorando tutti insieme, ognuno per la propria parte, potremo difendere la nostra città e mettere fine a questa vergogna" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.