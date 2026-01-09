Castellammare di Stabia, conferimento rifiuti fuori orario: multati 2 cittadini Prosegue senza sosta l’attività del nucleo di polizia ambientale

Prosegue senza sosta l’attività del nucleo di polizia ambientale di Castellammare di Stabia. Gli agenti della polizia municipale, agli ordini del comandante colonnello Francesco Del Gaudio e coordinati dal maggiore Vincenzo Bisogni, hanno individuato e sanzionato due cittadini stabiesi, rispettivamente di 40 e 60 anni, responsabili dell’abbandono e del conferimento di rifiuti fuori orario.

I due uomini sono stati sorpresi mentre abbandonavano rifiuti, prelevati dalla propria automobile, in strada Sant’Andrea, grazie all’ausilio delle foto-trappole installate sul territorio. Gli agenti hanno quindi proceduto a sanzionare amministrativamente i responsabili per il conferimento indiscriminato dei rifiuti al di fuori degli orari consentiti.

"Continueremo a denunciare e sanzionare chi inquina e deturpa la nostra Castellammare. L’attività della polizia municipale non si ferma, ma - come ripeto da tempo - da soli non si raggiunge alcun obiettivo. Solo lavorando tutti insieme, ognuno per la propria parte, potremo difendere la nostra città e mettere fine a questa vergogna" - ha dichiarato il sindaco Luigi Vicinanza.