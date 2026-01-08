Ciro Musella: a gennaio taglio gratuito per i bambini autistici L'iniziativa benefica nei saloni di Cercola e Portici

Ancora una volta Ciro Musella conferma il suo impegno concreto nel sociale. Per tutto il mese di gennaio, il noto barbiere campano offrirà il taglio di capelli gratuito a tutti i bambini con disturbo dello spettro autistico presso le sedi di Cercola e Portici.

L’iniziativa nasce dalla volontà di creare un ambiente accogliente, inclusivo e sereno per bambini che spesso vivono con difficoltà esperienze considerate “di routine”, come il taglio dei capelli. Nei saloni di Musella, il personale è stato formato per accogliere ogni bambino con attenzione, pazienza e rispetto dei suoi tempi e delle sue esigenze.

«Il mio lavoro non è solo estetica, ma relazione, ascolto ed empatia», dichiara Ciro Musella. «Ho scelto di dedicare il mese di gennaio ai bambini con spettro autistico perché credo che l’inclusione passi anche dai piccoli gesti. Un taglio di capelli può diventare un momento di serenità, di fiducia e di normalità per loro e per le loro famiglie».

L’iniziativa si inserisce in un più ampio percorso di impegno sociale che vede Ciro Musella attivo da tempo sul territorio, oltre alla collaborazione con la Fondazione Santobono Pausilipon, dove ogni lunedì presta gratuitamente il proprio servizio di acconciatore a mamme e bambini ricoverati, collabora anche con l'associazione Agop presso il Vecchio Policlinico di Napoli, offrendo il suo supporto ai bambini oncologici e alle loro famiglie.

Con questa iniziativa, Ciro Musella ribadisce il suo ruolo di imprenditore sensibile e responsabile, capace di mettere la propria professionalità al servizio della comunità e delle famiglie.