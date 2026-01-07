Ruba materiale elettrico in un cantiere: scoperto e arrestato L'intervento della polizia nel quartiere Vomero a Napoli

La polizia ha arrestato un 34enne napoletano e denunciato lo stesso per porto abusivo di oggetti atti ad offendere.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico e del commissariato Vomero, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti in vico Cacciottoli per la segnalazione di furto in un cantiere ubicato all’interno di un’area condominiale.

Gli operatori, giunti prontamente sul posto, anche grazie alle descrizioni fornite, hanno individuato l'uomo mentre tentava di darsi alla fuga, trascinando con sé del materiale elettrico precedentemente asportato dal cantiere.

Pertanto, gli agenti lo hanno raggiunto e bloccato dopo una colluttazione, trovandolo in possesso, oltre che del materiale elettrico, anche di un coltello serramanico con una lama di 8 centimetri. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.