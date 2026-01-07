Regione, fissata la data del consiglio per presentare la nuova giunta Fico Oggi la riunione della conferenza di capigruppo

La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari, presieduta dal Presidente del Consiglio regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, ha fissato per mercoledì 21 gennaio 2026, dalle ore 11, la seduta del Consiglio Regionale della Campania, nella quale sarà presentata la Giunta regionale. Di seguito, il prosieguo del dibattito sulle linee programmatiche del governo regionale illustrate dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, nella seduta consiliare di insediamento. “Oggi abbiamo insediato la Conferenza dei Capigruppo, domani procederemo con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza e, nei prossimi giorni, della Giunta delle Elezioni e della Giunta per il Regolamento Interno”, ha detto il Presidente Massimiliano Manfredi, che ha espresso l’auspicio “di poter insediare le Commissioni consiliari nel più breve tempo possibile, per rendere l’assemblea legislativa campana da subito pienamente operativa nella sua interezza e per mettere in cantiere la legge di Bilancio, appena la Giunta ne varerà la proposta. Ringrazio le forze di maggioranza e di opposizione perché registro una grande collaborazione istituzionale nell’interesse dei cittadini e delle cittadine campani”.