Tentato omicidio tra minorenni dopo una violenta lite a Napoli: due arresti Svolta nelle indagini da parte della squadra mobile

La squadra mobile di Napoli ha dato esecuzione ad un’ordinanza di applicazione di misura cautelare in Ipm, emessa dal gip del tribunale per i minorenni, nei confronti di due minori del 2007, in quanto ritenuti responsabili di tentato omicidio e porto di oggetti atti ad offendere in danno di un altro minore del 2006.

I fatti

Lo scorso 3 agosto i destinatari del provvedimento, a seguito di un litigio per futili motivi avvenuto nel quartiere Marianella, avrebbero aggredito la vittima sferrandole calci al volto da cui è derivata la rottura dell’incisivo sinistro, attingendola, inoltre, con un coltello con almeno 5 fendenti, procurando lesioni toraciche penetranti (pneumotorace massivo sinistro) tali da generare un imminente pericolo di vita.