Ladro tenta di entrare in casa mentre la proprietaria dorme sul divano: video Emergenza furti a Napoli, le immagini shock. Borrelli: "Malviventi senza più limiti"

Sembra un film dell'orrore, invece è la realtà. Dalle immagini raccolte dal sistema di videosorveglianza si vede un uomo che dopo essersi arrampicato sul balcone posto al primo piano di un palazzo, ha tentato di forzare la porta finestra per entrare in una casa, mentre la propietaria dormiva sul divano. Il ladro ha provato a forzare l’infisso, fin quando la donna si è svegliata accorgendosi immediatamente del tentativo di effrazione e ha chiesto aiuto. Solo a quel punto il delinquente si è dato alla fuga e in pochissimi secondi è saltato giù dal balcone dileguandosi.

Furti a Napoli: è piena emergenza. La denuncia di Borrelli

Ormai è’ piena emergenza furti negli appartamenti della città di Napoli e l’ultimo tentativo, andato in scena nel rione Sant’Erasmo e ripreso dalle telecamere di videosorveglianza, è davvero scioccante.

“Le immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza mi hanno lasciato senza parole. Ormai i ladri non hanno più paura di nulla e non guardano in faccia a nessuno, sono pronti a tutto. Un tempo i topi d’appartamento s’intrufolavano nelle case vuote e se incontravano qualcuno si davano alla fuga. Oggi i ladri invece provano ad entrare nelle case anche quando ci sono persone all’interno, magari cercando di sorprenderle mentre dormono, così da drogarle e poter ‘ripulire’ l’appartamento prima che si risveglino. Episodi di questo genere si stanno moltiplicando a Napoli e provincia e mettono a serio rischio la sicurezza e l’incolumità dei cittadini. Non si può attendere che accada una tragedia, si deve agire subito, inasprendo le pene per questi reati e aumentando i controlli, soprattutto nelle aree più colpite dai furti. Solo mostrando tolleranza zero potremo garantire più sicurezza ai nostri cittadini”. Così ha commentato il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.