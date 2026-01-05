Calcio: arbitri Serie A, Napoli-Verona a Marchetti, Colombo per Parma-Inter Le designazioni della 19° giornata

L'Aia ha reso noto gli arbitri della 19/a giornata del campionato di Serie A, in programma a cavallo dell'Epifania. Per l'anticipo di domani tra Sassuolo e Juventus indicato Zufferli, mentre per la sfida tra il Parma e l'Inter capolista in programma mercoledì designato Colombo. Per Milan-Genoa di giovedì 8 designato l'arbitro Mariani.

Queste le designazioni complete: Pisa-Como (06/01, ore 15.00) Pairetto; Lecce-Roma (06/01, ore 18.00) Sacchi; Sassuolo-Juventus (06/01, ore 20.45) Zufferli; Bologna-Atalanta (ore 18.30) Di Bello; Napoli-Verona (ore 18.30) Marchetti; Lazio-Fiorentina (ore 20.45) Sozza; Parma-Inter (ore 20.45) Colombo; Torino-Udinese (ore 20.45) Maresca; Cremonese-Cagliari (08/01, ore 18.30) Bonacina; Milan-Genoa (08/01, ore 20.45) Mariani.