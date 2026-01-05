Napoli, corteo pro Maduro, Nappi: "Solite "anime belle"della sinistra in piazza" Lo afferma il componente del consiglio federale Lega e vice coordinatore del partito in Campania

"Mentre a Caracas e nel resto del mondo, i cittadini festeggiano, spiace davvero che anche a Napoli il solito gruppo di ‘anime belle’ della sinistra scenda in piazza a difesa di Maduro".

Lo afferma Severino Nappi, componente consiglio federale Lega e vice coordinatore del partito in Campania.

"Ci scusiamo coi giovani venezuelani che risiedono nella nostra città per questa manifestazione che nulla ha a che vedere con il sentimento di democrazia del nostro popolo.

E soprattutto con le sofferenze inflitte ai venezuelani da una dittatura che non ha risparmiato morte, miseria, dolore, che ha perseguitato dissidenti e incarcerato oppositori politici, costringendo 8 milioni di cittadini del Paese sudamericano a lasciare la loro terra per cercare asilo nel mondo".