Napoli, azienda ospedaliera dei Colli: terminato allestimento sale infusioni La grande determinazione e forza operativa del dottore Luigi Pasquale

"Prendersi cura non significa solo somministrare terapie, ma creare un ambiente in cui il paziente possa sentirsi accolto e a suo agio".

All’azienda ospedaliera dei Colli è stato completato l’allestimento delle sale dedicate alle infusioni per i pazienti affetti da Mici (Malattie infiammatorie croniche intestinali).

Gli spazi sono stati rinnovati e dotati di nuovi arredi e attrezzature per garantire standard di comfort sempre più elevati.

Questo intervento nasce dalla volontà della Uocdi gastroenterologia ed endoscopia digestiva, diretta dal dotttore Luigi Pasquale, di mettere al centro il benessere del paziente durante tutto il percorso clinico.

In particolare, il coordinamento delle attività dedicate alle MICI è affidato alla dottoressa Agnese Miranda, che segue quotidianamente i pazienti garantendo loro assistenza specialistica e continuità terapeutica in un ambiente oggi ancora più moderno e funzionale.

"Trasformare il tempo dell’infusione in un momento di maggiore serenità è una parte essenziale del nostro impegno quotidiano".