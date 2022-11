Cocaina dall'Olanda a Torre Annunziata: colpo alla banda di narcotrafficanti Il Gico è riuscito a sequestrare 121 kg di cocaina. 19 gli arresti

Colpo alla banda dei narcotrafficanti: 19 persone (13 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 3 a quella degli arresti domiciliari, 3 al divieto di dimora in Campania), gravemente indiziate dei reati di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti nonche´ di importazione, cessione ed illecita detenzione di droga.

la droga dall'Olanda

In particolare, all’esito di articolate indagini, sarebbe stata ricostruita l’attivita` di un’associazione, con base operativa in Napoli e provincia, finalizzata all’importazione dall’estero (soprattutto dall’Olanda) ed alla successiva commercializzazione sul territorio nazionale di droga.

Il gruppo specializzato al trasporto di droga

Lo stupefacente sarebbe stato dapprima occultato in doppifondi ricavati nei veicoli utilizzati per il trasporto, per poi essere distribuito all’ingrosso attraverso una fitta rete di sodali che si sarebbero occupati, a vario titolo, delle consegne e dei trasferimenti di denaro.

Tale articolato sistema avrebbe garantito un costante rifornimento di droga attraverso ingenti carichi di stupefacente provenienti dall’estero e destinati ad essere rivenduti sul territorio di Torre Annunziata.

L'ingente sequestro di cocaina

Nel corso delle indagini venivano sequestrati circa 121 kg. di cocaina ad opera del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-finanziaria di Napoli. Il provvedimento eseguito e` una misura cautelare, disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione, e i destinatari delle stesse sono persone sottoposte alle indagini e quindi presunte innocenti fino a sentenza definitiva.