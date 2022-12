La protezione civile di San Giorgio a Cremano in campo a Casamicciola Volontari pronti ad offrire il sostegno alla popolazione isolana martoriata da distruzione e morte

Sono partiti ieri all’alba i volontari di Protezione Civile di San Giorgio a Cremano, alla volta di Ischia, per offrire il proprio contributo in questi giorni drammatici per l’isola e per l’Italia intera.

A seguito dell’attivazione da parte della Soru infatti (Sala Operativa Regionale Unificata della Campania), i primi volontari di San Giorgio a Cremano hanno immediatamente dato la propria disponibilità a raggiungere Casamicciola, per partecipare alle operazioni di soccorso. Sono salpati dal porto di Pozzuoli, insieme alla Croce Rossa e ad altre associazioni provenienti da tutta la Campania. Prima di imbarcarsi con uno dei mezzi di soccorso in uso alla Protezione Civile, il Sindaco Giorgio Zinno si è collegato via radio con i volontari per esprimere loro gratitudine e far sentire la vicinanza della comunità.

Un impegno, quello dei volontari, che è una vera e propria missione, determinata dal forte spirito di solidarietà e sussidiarietà che contraddistingue il corpo di Protezione Civile.

Resteranno sull’isola diversi giorni, poi sarà effettuato un ricambio di volontari, essendo le condizioni in cui si trovano ad operare molto difficili.

“Ho voluto salutare i nostri volontari prima che si imbarcassero – ha detto il primo cittadino - per far sentire loro vicinanza e gratitudine. Il contributo che stanno offrendo alla popolazione ischitana martoriata da distruzione e morte è importante e significa molto anche pe noi che seguiamo con apprensione l’evolversi della situazione”.

Dopo poche ora dall’isola, sono infatti arrivate le foto drammatiche di fango e distruzione e il racconto di persone impaurite anche dalle possibili avverse condizioni meteo dei prossimi giorni che – secondo il piano di Protezione civile – potrebbe costringere altre famiglie ad abbandonare le proprie case.

“Siamo al fianco degli abitanti di Casamicciola e di tutta questa meravigliosa e fragile isola – conclude Zinno - dei volontari, dei professionisti e di tutti coloro che stanno lavorando senza sosta, sia nelle ricerche dei dispersi, che nelle operazioni di supporto alla popolazione sfollata. Forza Casamicciola. Forza Ischia”.