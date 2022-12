Ischia, si cerca la ragazza dispersa. Don Gino: Dio si incarna nei soccorritori Il prete di Casamicciola ringrazia volontari e soccorritori. Domani si torna a scuola in 5 comuni

«Dov'è Dio in questo momento? Dio è nelle mani e nei piedi dei volontari, dei vigili del fuoco, dei militari che in questi giorni lavorano per aiutare le vittime della alluvione»: sono le parole pronunciate da don Gino Ballirano, parroco della chiesa di Santa Maria Maddalena di Casamicciola, il "prete con gli stivali" che dal primo giorno pga scavato nel fango e cercato i dispersi, portando vicinanza e parole di sostegno agli sfollati e parenti delle vittime. «Nelle sofferenze di Gesù sulla croce ci sono le sofferenze di questa Casamicciola sventurata, Dio è sotto il fango e le macerie e condivide con noi il dolore», ha detto durante la messa. Attualmente sono 150 i vigili del fuoco impegnati a Casamicciola. Intanto si cerca ancora Maria Teresa Arcamone, l’ultima dispersa della frana di Casamicciola.

Domani si torna a scuola ad Ischia

Riprenderanno domani le lezioni in presenza per la scuola dell'infanzia, la primaria e per le scuole medie di cinque comuni di Ischia ad esclusione di Casamicciola. Mercoledì, invece, riprenderanno anche quelle degli istituti superiori di tutti i comuni isolani mentre per quelli di Casamicciola domani si saprà quando ragazzi e bambini potranno tornare tra i banchi. Da domani sarà anche parzialmente riaperta la strada statale 270 a Casamicciola ma, oltre ai mezzi di soccorso, potranno transitarvi soltanto gli autobus del servizio pubblico della Eav.