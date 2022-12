Nascondiglio all’interno di una fogna: carabinieri sequestrano droga e munizioni La scoperta a Castellammare di Stabia: si indaga

Controlli straordinari a Castellammare di Stabia. I carabinieri della locale Compagnia insieme al reggimento Campania hanno controllato e setacciato le vie del comune.

La scoperta

All’interno di un tombino in via Tommaso D’Amalfi, nel rione Moscarella, i militari hanno rinvenuto 500 grammi di marijuana suddivisi in 5 panetti e 121 munizioni. Sono stati sequestrati a carico di ignoti.

Il sequestro

5 i quintali di legna rimossi da Vico Rivo: sarebbero stati utilizzati per le pire accese durante i festeggiamenti dell’immacolata.

61 le persone identificate, 39 i veicoli ispezionati. Non sono mancate le contravvenzioni al cds, quasi tutte per mancanza di assicurazione. I controlli continueranno anche nelle prossime ore