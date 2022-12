Buona sanità, nell'Asl Napoli 3 Sud attivata la dialisi peritoneale domiciliare Un'importante novità per i pazienti che devono sottoporsi alla terapia e possono farlo da casa

Buone notizie per gli ammalati di insufficienza renale cronica dell'Asl Napoli 3 Sud che ha creato e attivato l'agenda presso il Centro Unico di Prenotazione (CUP) per le prestazioni di dialisi peritoneale domiciliare afferenti al Catalogo Regionale.

Gli assistiti residenti sul territorio dell'Asl che hanno la necessità di sottoporsi alla terapia dialitica peritoneale a domicilio, muniti di piano terapeutico ed impegnativa, possono recarsi presso gli sportelli Cup del distretto di appartenenza per effettuare l'accesso diretto, senza prenotazione, nell’agenda farmacia dialisi peritoneale domiciliare peritoneale primo accesso.

Un'innovazione terapeutica con vantaggi per il paziente e per il SSN

Rispetto all'emodialisi tradizionale quelle peritoneale effettuata a domicilio comporta per il paziente, oltre a un vantaggio clinico, anche più libertá ed autonomia e per il SSN una sensibile riduzione di costi.

Nonostante queste potenzialità in tutta Italia la pratica è sottoutilizzata, solo per il 10% si sottopone a questa tipologia terapeutica per problemi culturali, informativi e organizzativi.

Il percorso omogeneo attivato dall’Asl Na 3 Sud riduce il disagio per il paziente, favorisce l’integrazione dei servizi territoriali con l'equipe ospedaliera e contribuisce allo sviluppo ulteriore della metotodica domiciliare. Inoltre consente una corretta registrazione a garanzia della tracciabilità, della trasparenza e contabilizzazione della prestazione.

I distretti sanitari dove effettuare le prenotazioni

Distretto 34 - Portici

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Portici

Distretto 48 - Brusciano

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Brusciano (per effettuare l'accesso diretto l’assistito dovrà recarsi allo sportello Cup del distretto 48 di Somma Vesuviana)

Distretto 49 - Nola

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Nola

Distretto 50 - Cercola

Farmacia Brusciano accesso domiciliare dialisi peritoneale Cercola

Distretto 52 - San Gennarello di Ottaviano

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale San Gennarello di Ottaviano (per effettuare l'accesso diretto l'assistito dovrà recarsi allo sportello Cup del distretto 52 di Ottaviano)

Distretto 53 - Castellammare

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Castellammare di Stabia

Distretto 54 - San Giorgio a Cremano

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale San Giorgio a crema

Distretto 55 - Ercolano

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Ercolano

Distretto 56 - Torre Annunziata

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Torre Annunziata

Distretto 57 - Torre del Greco

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Torre del Greco

Distretto 58 - Gragnano

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Gragnano

Distretto 59 - Sant’Agnello

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale Sant’Agnello

Ospedale di Nola

Farmacia primo accesso domiciliare dialisi peritoneale ospedale di Nola

Ospedale San Leonardo - Castellammare di Stabia

Farmacia primo accesso dialisi peritoneale ospedale San Leonardo Castellammare di Stabia